उदयपुर में बनी दुनिया की सबसे छोटी दीवाली थाली, एक सेंटीमीटर से छोटी; जाने अन्य खासियत

जागरण संवाददाता, उदयपुर। सूक्ष्म कलाकारी में अंतरराष्ट्रीय पहचान बना चुके उदयपुर के स्वर्ण शिल्पी प्रोफेसर डॉ. इकबाल सक्का ने दीपावली पर एक और अनूठी कलाकृति तैयार की है। उन्होंने महज एक सेंटीमीटर की चांदी की पान आकार की पूजा थाली बनाई है, जिसमें दीपावली पूजन की पूरी सामग्री को बेहद सूक्ष्म रूप में समेटा है।

इस थाली में बत्ती लगा एक मिलीमीटर का सोने का दीपक भी शामिल है। सक्का का दावा है कि यह दुनिया की सबसे छोटी दीपावली पूजा थाली है। इसे तैयार करने में उन्हें तीन दिन लगे। लेंस से दिखाई देती हैं बारीकियां थाली में सोने के चावल, कुमकुम की डिब्बी, पानी का कटोरा, छोटा नारियल, छेद वाला सोने-चांदी का सिक्का, एक मिलीमीटर का कलावा और चांदी की दो पगल्या बनाई गई हैं। इन कलाकृतियों का आकार इतना छोटा है कि सामान्य आंखों से इनकी बारीकियां देख पाना मुश्किल है। इन्हें देखने के लिए लेंस की जरूरत पड़ती है। पूरी कलाकृति बनाने में आधा ग्राम सोने और आधा ग्राम चांदी का उपयोग किया गया है।

211 विश्व रिकॉर्ड होने का दावा डॉ. सक्का इससे पहले भी सोने की सबसे छोटी चेन और चाय की केतली सहित कई सूक्ष्म कलाकृतियां बना चुके हैं। उनके अनुसार, उनकी अनेक कलाकृतियां गिनीज बुक सहित विभिन्न रिकॉर्ड में दर्ज हैं और अब तक वे 211 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। दीपावली पर बनाई गई इस पूजा थाली को भी वे अपनी नई रिकॉर्ड उपलब्धि बता रहे हैं।