उदयपुर: हाईवे पर ट्रक रोककर दवा लेने जा रहे ड्राइवर की अचानक हार्ट अटैक से हुई मौत

जागरण संवाददाता, उदयपुर। जयपुर-उदयपुर नेशनल हाईवे-48 पर सीने में दर्द होने के बाद ट्रक रोककर दवाई लेने जा रहे चालक की अचानक तबीयत बिगड़ गई। वह सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़े।

राहगीरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना रविवार दोपहर करीब 3 बजे मांडल थाना क्षेत्र में नानकपुरा गुरुद्वारे के पास हुई।

पुलिस के अनुसार, पंजाब के जालंधर निवासी कुलविंदर सिंह (55) पुणे से ट्रक लेकर लुधियाना जा रहे थे। नानकपुरा के पास सीने में दर्द होने पर उन्होंने ट्रक साइड में खड़ा किया और गुरुद्वारे के सामने मेडिकल स्टोर की ओर जाने लगे। इसी दौरान सड़क पर गिरकर बेहोश हो गए।