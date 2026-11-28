जागरण संवाददाता, उदयपुर। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर हुए इस अध्ययन में कई गंभीर तथ्य सामने आए हैं। आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर के शोधकर्ताओं ने दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022 के बीच जिले के पांच भौगोलिक क्षेत्रों के 30 स्कूलों में 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 1,599 आदिवासी बच्चों का परीक्षण किया।

शोध के निष्कर्ष नवंबर 2026 में इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित हुए हैं। अध्ययन में 13.07 प्रतिशत बच्चों में घेंघा पाया गया। खास बात यह रही कि बच्चों में आयोडीन का स्तर पर्याप्त होने के बावजूद यह समस्या सामने आई। जांच में मूत्र में आयोडीन का औसत स्तर 195.8 माइक्रोग्राम प्रति लीटर मिला। वहीं 1,447 बच्चों की थायराइड संबंधी जांच में 11.47 प्रतिशत में सब-क्लिनिकल हाइपोथायरायडिज्म पाया गया।

विटामिन बी-12 और आयरन की कमी भी बड़ी समस्या शोध में घेंघा से प्रभावित और अप्रभावित बच्चों के 100-100 के दो समूहों की तुलना की गई। इसमें घेंघा प्रभावित बच्चों में 58 प्रतिशत और दूसरे समूह में 55 प्रतिशत बच्चों में विटामिन बी-12 की कमी मिली। इसी तरह आयरन की कमी क्रमशः 61 और 65 प्रतिशत बच्चों में दर्ज हुई। हालांकि इन कमियों का घेंघा से सीधा संबंध प्रमाणित नहीं हुआ।

35.93 प्रतिशत बच्चे एनीमिया से प्रभावित अध्ययन में शामिल कुल 1,599 बच्चों में 35.93 प्रतिशत एनीमिया से प्रभावित मिले। इनमें 19.2 प्रतिशत में हल्का, 15.35 प्रतिशत में मध्यम और 1.3 प्रतिशत में गंभीर एनीमिया दर्ज किया गया। घेंघा प्रभावित बच्चों में थायराइड से जुड़े एंटी-टीपीओ एंटीबॉडी 68 प्रतिशत में मिले, जबकि घेंघा रहित बच्चों में यह आंकड़ा 52 प्रतिशत रहा।