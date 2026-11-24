जागरण संवाददाता, उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर जिले में एक परिवार के सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया है। आरोप है कि समाज के पंचों ने परिवार पर पांच लाख रुपये का दंड लगाया और राशि नहीं देने पर समाज से बाहर कर दिया।

गांव के लोगों पर परिवार से संबंध नहीं रखने का दबाव बनाया गया। पीड़ित परिवार ने न्यायालय की शरण ली, जिसके बाद पुलिस ने समाज के मुखिया सहित छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पीड़ित मीठालाल प्रजापत ने आरोप लगाया कि पारिवारिक संपत्ति विवाद के निस्तारण के लिए चार अक्टूबर को समाज की बैठक बुलाई गई थी। वे काम के सिलसिले में अहमदाबाद में रहते हैं। उन्हें बैठक की सूचना महज 20 घंटे पहले दी गई थी।