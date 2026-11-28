जागरण संवाददाता, उदयपुर। उदयपुर जिले की पंचायत समितियों में उप प्रधान चुनाव के दौरान ओगणा में मतगणना की गड़बड़ी से चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए। यहां 15 पंचायत समिति सदस्यों के मुकाबले मतगणना में 16 वोट निकलने से मामला उलझ गया।

अब राज्य निर्वाचन विभाग के निर्देशों के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। वहीं जिले की मावली, सुलाव और कोटड़ा पंचायत समितियों में भाजपा के उप प्रधान निर्वाचित हुए, जबकि ऋषभदेव में कांग्रेस ने उप प्रधान पद पर कब्जा जमाया।

ओगणा पंचायत समिति में उप प्रधान पद के लिए मतदान के बाद मतगणना के दौरान निर्धारित संख्या से एक अधिक वोट मिलने का मामला सामने आया। यहां कुल 15 पंचायत समिति वार्ड हैं। इनमें भाजपा के छह, कांग्रेस के सात और अन्य के दो सदस्य निर्वाचित हुए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि पूरे मामले की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन विभाग को भेज दी गई है। विभाग से मिलने वाले निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित सदस्यों से अधिक मत मिलने की स्थिति में चुनाव प्रक्रिया दोबारा कराने की संभावना है।

भींडर में दिव्या कुंवर के नामांकन से मुकाबला रोचक भींडर पंचायत समिति में भी उप प्रधान चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल रही। यहां वार्ड सात से कांग्रेस के टिकट पर जीतीं दिव्या कुंवर ने भाजपा की ओर से उप प्रधान पद के लिए नामांकन दाखिल किया, जबकि कांग्रेस ने जितेन्द्र कुमार को उम्मीदवार बनाया।