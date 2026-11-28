जागरण संवाददाता, उदयपुर। न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठा शपथ पत्र पेश करना टेक्नॉय मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक संपत लाल जैन को भारी पड़ गया। उदयपुर की स्थायी लोक अदालत ने उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 216 और 229 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक परिवाद पेश करने के आदेश दिए हैं।

स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिसोदिया तथा सदस्य अधिवक्ता कमलेश दानी और सुरभि मेनारिया (धींग) की पीठ ने यह आदेश आजाद देवी की ओर से दायर मामले की सुनवाई के दौरान दिया। प्रकरण के अनुसार आजाद देवी ने अपनी गाड़ी की एक्सटेंडेड वारंटी के लिए अतिरिक्त राशि चुकाई थी। सुनवाई के दौरान कंपनी के निदेशक संपत लाल जैन ने शपथ पत्र में दावा किया कि वारंटी बीमा कंपनी की ओर से दी गई थी, जबकि इसके लिए वर्कशॉप को अतिरिक्त भुगतान नहीं किया गया था।

अदालत की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने पर निदेशक ने इसे टंकण त्रुटि बताया। पीठ ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। आदेश में कहा गया कि जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति का शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे पढ़ना जरूरी है।