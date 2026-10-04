उदयपुर: 2 करोड़ रिश्वत केस में ASP और दलाल भेजे गए जेल, फरार रीडर की तलाश जारी

जागरण संवाददाता, उदयपुर। 2 करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार एसओजी के एडिशनल एसपी मुकेश कुमार सोनी और दलाल सज्जन सिंह को तीन दिन की रिमांड अवधि पूरी होने पर शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया।

एसीबी ने दोनों की दो दिन की अतिरिक्त रिमांड मांगी, लेकिन आरोपी पक्ष के वकील ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। मामले में फरार रीडर जसवंत राव की तलाश जारी है।

जांच अधिकारी एसीबी एएसपी महावीर सिंह ने बताया कि मुकेश सोनी और सज्जन सिंह की आवाज के सैम्पल तथा सोनी का जब्त मोबाइल एफएसएल भेजा जा रहा है। मोबाइल की जांच में यदि कोई चैट, फोटो या वीडियो डिलीट किए गए हैं तो उनका भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा।

डील से एक घंटे पहले एएसपी के घर पहुंचा था दलाल जांच में सामने आया कि 24 सितंबर को 2 करोड़ रुपए की रिश्वत की डील से करीब एक घंटे पहले दलाल सज्जन सिंह अंबामाता स्थित मुकेश सोनी के घर पहुंचा था। इसी दिन शाम करीब 6:30 बजे रानी रोड पर परिवादी से रिश्वत की डील हुई थी।

एसीबी के अनुसार घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज से सज्जन सिंह के सोनी के घर पहुंचने की जानकारी सामने आई। इसके बाद दलाल को लेकर सोनी की मौका दस्तीक भी कराई गई। डीवीआर और सामान की जब्ती को लेकर जांच 272 प्लॉट घोटाला मामले में परिवादी निरंजन मोगरा और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी के दौरान एसओजी की कार्रवाई से जुड़े वीडियो फुटेज भी एसीबी की जांच के दायरे में हैं। आरोप है कि कार्रवाई के दौरान मुकेश सोनी ने परिवादी के बेटे से डीवीआर के बारे में पूछा था।