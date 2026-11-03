40 विला-कॉटेज की खरीद की जांच उदयपुर तक पहुंची, एसीबी ने कलेक्टर से मांगी कन्वर्जन फाइलें

जागरण संवाददाता, उदयपुर। आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल और उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर के परिवार से जुड़ी करीब 40 विला-कॉटेज की खरीद के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच उदयपुर पर केंद्रित हो गई है।

एसीबी ने सोमवार को उदयपुर जिला कलक्टर और उप पंजीयक कार्यालय को नोटिस जारी कर संबंधित संपत्तियों की कन्वर्जन फाइलें और रजिस्ट्री से जुड़े रिकॉर्ड मांगे हैं। जांच एजेंसी जमीन के उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया, जारी स्वीकृतियों और सरकारी स्तर पर हुई कार्रवाई की पड़ताल करेगी।

राज्य सरकार की अनुमति के बाद एसीबी ने 31 अक्टूबर को शिखर अग्रवाल के खिलाफ प्रारंभिक जांच दर्ज की थी। मामले में आरोप है कि अग्रवाल, उनकी पत्नी और परिवार के सदस्यों ने एक निजी कंपनी से उदयपुर और अलवर में करीब 40 विला-कॉटेज खरीदे।

आरोप यह भी है कि संपत्तियां बाजार मूल्य से कम कीमत पर खरीदी गईं और अधिकारी के पद का इस्तेमाल कर कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इन आरोपों की जांच अभी जारी है। एसीबी ने कार्मिक विभाग से अग्रवाल के संपत्ति विवरण और प्रॉपर्टी रिटर्न की जानकारी मांगी है। आयकर विभाग से आयकर रिटर्न भी तलब किए गए हैं। इन दस्तावेजों का संपत्तियों की खरीद, घोषित आय और निवेश से मिलान किया जाएगा।