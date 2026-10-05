बांसवाड़ा-उदयपुर मार्ग पर भीषण हादसा: रोडवेज बस ने बाइक सवार दो छात्रों को कुचला, मौके पर ही मौत

जागरण संवाददाता, उदयपुर। बांसवाड़ा से कपड़े खरीदकर बाइक से घर लौट रहे दो छात्रों को रोडवेज बस ने टक्कर मारने के बाद कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना रविवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे बांसवाड़ा-उदयपुर मार्ग पर सुंदनी के पास हुई। हादसे के बाद बस चालक वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया।

मोटागांव थानाधिकारी देवीलाल ने बताया कि समीर (18) पुत्र रूपलाल यादव और नीलेश (16) पुत्र विट्ठल यादव रविवार सुबह बाइक से कपड़े खरीदने बांसवाड़ा आए थे। खरीदारी के बाद दोनों वापस घर लौट रहे थे। सुंदनी के पास उदयपुर की ओर से आ रही रोडवेज बस ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों को संभलने का मौका नहीं मिला।

हादसे में दोनों के सिर में गंभीर चोट आई और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद बस चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। बस में सवार यात्री भी बीच रास्ते में फंस गए और बाद में अन्य वाहनों से रवाना हुए।