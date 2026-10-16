राजकोट में गोल्ड रिफाइनरी कर्मी की हत्या कर लूटा सोना-चांदी, उदयपुर से दो आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, उदयपुर। गुजरात के राजकोट में गोल्ड रिफाइनरी कंपनी के कर्मचारी की हत्या कर सोना-चांदी लूटकर फरार हुए दो आरोपियों को उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुजरात पुलिस से मिले अलर्ट के बाद राजस्थान में की गई नाकेबंदी के दौरान गुरुवार तड़के दोनों आरोपियों को पकड़ा गया।

पुलिस ने उनके कब्जे से 946 ग्राम रिफाइंड सोने की सिल्लियां, 2.870 किलोग्राम चांदी का पाउडर और वारदात में प्रयुक्त कार बरामद की है। बरामद सोने-चांदी की कीमत डेढ़ करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। उदयपुर एसपी डॉ. अमृता दुहन के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के चंदौली निवासी अजीत पांडे और शिवम पांडे के रूप में हुई है। दोनों राजकोट में वारदात के बाद कार से राजस्थान के रास्ते उत्तर प्रदेश भागने की फिराक में थे। गुजरात पुलिस से सूचना मिलने के बाद राजस्थान पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्रों में नाकेबंदी की। इसी दौरान सुखेर थाना पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया।