जागरण संवाददाता, उदयपुर। राजस्थान पंचायत चुनाव के नतीजों ने सत्तारूढ़ भाजपा को कई क्षेत्रों में झटके दिए हैं। सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार की हार से सामने आया है। मंत्री की पत्नी शांति देवी और उनके दोनों बेटे चुनाव नहीं जीत सके।

यहां तक कि छोटे भाई की पत्नी प्रतिमा खर्रा को भी जिला परिषद चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। मंत्री के परिवार के चार सदस्यों की पराजय को उनके राजनीतिक प्रभाव वाले क्षेत्र में भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

अजितगढ़ पंचायत समिति के वार्ड-17 से चुनाव मैदान में उतरीं शांति देवी को कांग्रेस प्रत्याशी सरिता जाट ने 57 वोटों से हराया। छोटे बेटे अजय सिंह खर्रा श्रीमाधोपुर पंचायत समिति के वार्ड-20 से भाजपा प्रत्याशी थे। उन्हें कांग्रेस के भैरूराम ने पराजित किया।