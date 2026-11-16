हिस्ट्रीशीटर की 1.25 करोड़ की संपत्ति फ्रीज, मकान-जमीन के साथ कार और ट्रैक्टर पर भी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, उदयपुर। मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित संपत्ति के मामले में प्रतापगढ़ पुलिस ने अरनोद थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर वसीम खान की करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए की चल-अचल संपत्ति फ्रीज की है।

इसमें देवल्दी गांव का मकान, टीनशेड सहित जमीन, केटा कार और जॉन डियर ट्रैक्टर शामिल हैं। सक्षम प्राधिकारी, सफेमा एवं एनडीपीएस एक्ट, नई दिल्ली से फ्रीजिंग आदेश 13 नवंबर को मंजूर हुआ था। रविवार को अरनोद पुलिस ने संपत्तियों पर फ्रीजिंग के बोर्ड लगा दिए।

एमडी और स्मैक तस्करी में आया था नाम पुलिस के अनुसार 1 अप्रैल 2026 को जोधपुर के भोपालगढ़ थाना पुलिस ने समंदर नाम के आरोपी को 80.54 ग्राम एमडी और 1.25 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा था। जांच में ये मादक पदार्थ वसीम खान से मिलने की बात सामने आई।