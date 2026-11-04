राजस्थान: कच्चे मकान की दीवार बनी काल, मलबे में दबकर मां-बेटी की मौत

जागरण संवाददाता, उदयपुर। सलूंबर जिले में सेमारी थाना क्षेत्र के भोराई पोल फला में मंगलवार दोपहर कच्चे मकान की दीवार अचानक ढहने से मां-बेटी की दर्दनाक मौत हो गई।

दोनों मकान के भीतर मौजूद थीं और दीवार का भारी मलबा सीधे उनके ऊपर आ गिरा। हादसे में गंगा मीणा (45) पत्नी देवी लाल और उनकी 10 वर्षीय बेटी राधिका की मलबे में दबने से जान चली गई।

अचानक ढही दीवार, संभलने का भी नहीं मिला मौका

जानकारी के अनुसार गंगा मीणा अपनी बेटी राधिका के साथ घर में थीं। इसी दौरान मकान की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। दोनों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वे मलबे के नीचे दब गईं। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। हादसे से परिवार में कोहराम मच गया।