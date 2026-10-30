राजस्थान: जयसमंद झील से किसानों को दो बार मिलेगा सिंचाई पानी, 10 नवंबर से नहरों में होगी सप्लाई

जागरण संवाददाता, उदयपुर। जयसमंद झील में कम जलस्तर के चलते रबी फसल 2026-27 के लिए किसानों को इस बार केवल दो बार सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। नहरों में 10 नवंबर से जलापूर्ति शुरू होगी।

सिंचाई व्यवस्था तय करने और किसानों की समस्याओं पर चर्चा के लिए गुरुवार को झील की पाल स्थित सिंचाई विभाग कार्यालय परिसर में जिला कलेक्टर एवं जल वितरण समिति अध्यक्ष मुहम्मद जुनेद पी.पी. की अध्यक्षता में बैठक हुई।

किसानों ने उठाया साफ-सफाई का मुद्दा

बैठक में किसानों ने नहरों की सफाई में देरी और गेटों के रखरखाव का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि नहरों की नियमित सफाई नहीं होने से पानी खेतों के अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाता। इससे सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होती है। किसानों ने पानी छोड़ने से पहले नहरों की सफाई कराने और गेटों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि उपलब्ध पानी का बेहतर उपयोग हो सके।

किसानों ने कृषि विभाग से समय पर बीज और खाद उपलब्ध कराने की मांग भी रखी। इसके साथ ही नीलगाय, पैंथर और जंगली सूअरों से फसलों को हो रहे नुकसान पर चिंता जताते हुए फसल सुरक्षा के प्रभावी उपाय करने की जरूरत बताई।