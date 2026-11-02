राजस्थान: सड़क किनारे खड़े तीन युवकों को ट्रॉले ने कुचला, मौके पर ही मौत

जागरण संवाददाता, उदयपुर। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में नेशनल हाईवे-56 पर शुक्रवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन दोस्तों की मौत हो गई। लसोड़िया पाड़ी के पास हाईवे किनारे खड़े होकर बातचीत कर रहे तीन युवकों को तेज रफ्तार ट्रॉले ने कुचल दिया।

हादसा इतना भीषण था कि तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे में जान गंवाने वालों में 21 वर्षीय धनपाल भी शामिल था, जो आठ बहनों का इकलौता भाई था।

परिवार की उम्मीद और बहनों का सहारा माने जाने वाले धनपाल की मौत से घर में कोहराम मच गया। एक साथ तीन युवकों की मौत से तीन परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दोस्त को देखकर बाइक रोकी, सड़क किनारे कर रहे थे बातचीत एएसआई अमर सिंह के अनुसार सज्जनगढ़ थाने में संदलाई बड़ी निवासी प्रदीप ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार (30 अक्टूबर) रात करीब 9 बजे भड़वेल निवासी सुनील पुत्र फूलजी पटेल (25) लसोड़िया पाड़ी के पास नेशनल हाईवे किनारे अपनी साइड में खड़ा था।

इसी दौरान सेंड नानी निवासी अंकित पुत्र रमेश मछार (21) और संदलाई बड़ी निवासी धनपाल पुत्र सोहनलाल डोडियार (21) बाइक से खुदनी हाला की तरफ से आ रहे थे। रास्ते में दोस्त सुनील को खड़ा देखकर दोनों ने बाइक रोक दी। इसके बाद तीनों सड़क किनारे खड़े होकर आपस में बातचीत करने लगे।

भील कुआं की तरफ से आया ट्रॉला, तीनों को लिया चपेट में तीनों दोस्त बातचीत कर ही रहे थे कि भील कुआं की तरफ से आ रहे ट्रॉले ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से तीनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।