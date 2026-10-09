राजस्थान: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर फंसे ड्राइवर को बचा रहे 2 लोगों की मौत, 3 घायल

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के कोटा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार तड़के दुर्घटनाग्रस्त कंटेनर ट्रक के केबिन में फंसे ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश कर रहे दो मददगारों की जान चली गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब मदद कर रहे लोगों को पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार भारी वाहन ने टक्कर मार दी।

पुलिस के अनुसार, मुख्य हादसे से पहले एक और दुर्घटना हुई थी। दिल्ली की दिशा से आ रहा एक कंटेनर ट्रक सड़क किनारे खड़े छह पहिए वाले खुले ट्रेलर से पीछे से टकरा गया। यह ट्रेलर पिछले दो दिनों से खराब होने के कारण सड़क किनारे खड़ा था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कंटेनर ट्रक का चालक केबिन के अंदर ही बुरी तरह फंस गया।

बचाव कार्य के दौरान पीछे से आई गाड़ी फंसे हुए चालक को देखकर वहां से गुजर रहे अन्य वाहनों के चालकों और राहगीरों ने अपनी गाड़ियां सड़क किनारे रोकीं और बचाव कार्य शुरू किया। जब ये लोग ड्राइवर को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे, तभी पीछे से आ रहे एक तीसरे भारी सामान वाहक वाहन ने उन सभी को जोरदार टक्कर मार दी।