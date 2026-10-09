राजस्थान में साधु की हत्या कर चुपके से दी समाधि, परिजनों के हंगामे के बाद पुलिस ने खोदकर निकाला शव

जागरण, संवाददाता, जयपुर । राजस्थान के चूरू में दो साधुओं के बीच हुए झगड़े के बाद एक की मौत के मामले में गुरुवार को करीब 50 घंटे बाद शव को समाधि से बाहर निकाला गया। तहसीलदार अंकित मिमानी की मौजूदगी में पुलिस ने शव निकलवाया। इसके बाद पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया।

पुलिस ने स्वजन की शिकायत पर छह नामजद सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। हरियाणा के सिरसा निवासी हंसराज ने पुलिस को बताया कि उसका छोटा भाई बन्नानाथ वर्ष 2024 में साधु बन गया था। वह पिछले दो वर्ष से चूरू जिले के सांगासर गांव में स्थित संत बालकनाथ के आश्रम में रह रहा था।