डिजिटल डेस्क, कोटा। एक हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने की वजह से नीट अभ्यर्थी की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि ये हादसा हॉस्टल में शुक्रवार की सुबह हुआ। इस हादसे में स्टूडेंट की मौत हो गई है।

मृतक की पहचान कोटा जिले के इटावा इलाके के रहने वाले अमन मीणा के रूप में हुई है। वह पिछले करीब दो साल से कोचिंग हब कोटा में 'नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट' (NEET) की तैयारी कर रहा था। चौथी मंजिल से गिरने से हुई मौत शुरुआती जानकारी के अनुसार, शुक्रवार तड़के मीणा जवाहर नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक हॉस्टल में अपने दोस्तों से मिलने गया था। पुलिसकर्मी रामसागर ने पत्रकारों को बताया कि वह कथित तौर पर हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। उसे तुरंत न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।