तरंग शक्ति-2026: हवाई अभ्यास में राफेल के कॉकपिट से बनाया वीडियो

जागरण संवाददाता, जयपुर। जोधपुर एयरबेस पर भारत सहित आठ देशों की वायुसेना का युद्धाभ्यास "तरंग शक्ति-2026" जारी है। हवाई अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना के पायलट ने राफेल के कॉकपिट से अभ्यास का वीडियो बनाया। पेगासे-26 मिशन में संयुक्त अरब अमीरात स्थित फ्रांसीसी सैन्य एयरबेस से राफेल लड़ाकू विमान भी शामिल हुए।

दिन-रात के अभ्यास में जोधपुर के आसमान में लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनाई देती है। रात्रि अभ्यास के दौरान फ्रांसीसी वायुसेना ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत की रात की खामोशी में जेट इंजनों के आफ्टरबर्नर की भीषण गर्जना और अभ्यास शुरू होने से ठीक पहले का यह लम्हा खास और काल्पनिक लग रहा है।

इस ठहरे हुए पल में ग्राउंड क्रू और पायलट आपस में गहरा तालमेल बिठाते हैं, जो तरंग शक्ति अभ्यास को एक अलग ही भावुक और कलात्मक पहचान प्रदान करता है। अभ्यास में जर्मनी ने अपने अत्याधुनिक ए400एम एटलस परिवहन विमान को जोधपुर एयरबेस पर तैनात किया है।