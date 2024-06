'34 साल पहले देश का सोना गिरवी रखा गया था, आज भारत दुनिया में...,' बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

जैसलमेर से उपराष्ट्रपति हेलीकॉप्टर से तनोट माता के मंदिर में पहुंचे, यहां सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तनोट माता के मंदिर पहुंचकर सभी देश वासियों के सुख, समृद्धि के लिए पूजा-अर्चना की। साथ ही तनोट माता मंदिर की यात्रा के दौरान विश्रामग्रह आरक्षित मोड पर रखे गए थे।

#WATCH | Jaisalmer, Rajasthan: Vice President Jagdeep Dhankhar says, "India is moving forward on the path of unprecedented progress. Our economy was a matter of concern a few years back... Today, India is 5th biggest economy in the world... 34 years ago, the gold of the nation… pic.twitter.com/wJLvOdSf1e