राजस्थान: हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा का होगा निर्माण, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की पहल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बनेगी। सरकारी कंपनी एनबीसीसी लिमिटेड 168 करोड़ रुपये के टूरिस्ट सर्किट के विकास के तहत यह निर्माण करेगी। एनबीसीसी ने कहा कि वह राजस्थान सरकार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की पहल के तहत हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करेगी।

एनबीसीसी ने राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग और राजस्थान हेरिटेज अथॉरिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ज्ञापन के अनुसार, एनबीसीसी तय किए गए कार्यों की योजना बनाने, डिजाइन तैयार करने, उन्हें पूरा करने, और उनके संचालन व रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगी।

राजस्थान सरकार द्वारा मंजूर की गई इस परियोजना की लागत 168.39 करोड़ रुपये (जीएसटी छोड़कर) है। इसमें परियोजना की वास्तविक लागत का 4.25 प्रतिशत हिस्सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी शुल्क के रूप में शामिल है। इस विकास कार्य का मुख्य आकर्षण हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण होगा। इसके साथ ही, यहां एक विश्व स्तरीय ऐतिहासिक संग्रहालय भी बनाया जाएगा, जिसमें इस महान योद्धा को उनके प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर सवार दिखाया जाएगा।