अजमेर में पकड़ा गया संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक, 25 साल पहले आया था भारत

जागरण संवाददाता, जयपुर। करीब 25 वर्ष पहले अवैध रूप से सीमा पार कर भारत आए एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने अजमेर में पकड़ा है। पकड़ा गया 52 वर्षीय गुलाम मुस्तफा बांग्लादेश में लालमुनिहाट जिले का निवासी बताया जा रहा है।

वह करीब 25 वर्ष पहले पश्चिम बंगाल की मुगलहाट अंतरराष्ट्रीय सीमा के रास्ते अवैध रूप से भारत में आया था। कुछ वर्ष तक पश्चिम बंगाल में रहने और वहां एक किराने की दुकान में नौकरी करने के बाद मुस्तफा पिछले दो दशक से अजमेर में रह रहा था।