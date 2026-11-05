सड़क किनारे बोर्ड से टकराया फिर नीचे गिरा युवक, सीकर में तेज रफ्तार बाइक सवार के हादसे का वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के सीकर जिले में रींगस-खाटू श्याम रोड पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर तेज रफ्तार से जा रहा था, लेकिन फिर बाइक की टक्कर सड़क किनारे एक बोर्ड से हो गई और व्यक्ति हवा में 8 फीट तक उछला और जमीन पर मुंह के बल गिरा।

इस घटना में हैरानी की बात ये रही कि तेज रफ्तार बाइक के बोर्ड से टकराने के बावजूद शख्स को कुछ नहीं हुआ और वो खुद ही उठकर खड़ा हो गया। मरते-मरते बचा युवक सीकर जिले से इस घटना का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक बाइक सवार युवक को तेज रफ्तार में जाते देखा जा सकता है, लेकिन अचानक ही वो एक बोर्ड से टकराकर हवा में 8 फीट ऊपर तक उछलता है।