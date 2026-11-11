दूसरे राज्य के आरक्षित वर्ग को राजस्थान में नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ, हाई कोर्ट का अहम फैसला

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एक निर्णय में कहा है कि दूसरे राज्य के आरक्षित वर्ग से राजस्थान में आकर स्थायी रूप से रहने वालों को यहां सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को राजस्थान में सामान्य श्रेणी में माना जाएगा।

न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने बारिया शर्मिष्ठा बेन द्वारा दायर एक विशेष अपील को खारिज कर दिया। बारिया मूल रूप से गुजरात की निवासी हैं और वहां अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग में आती हैं। विवाह के बाद वह राजस्थान में स्थायी रूप से रहने लगीं। उन्होंने यहां नर्सिंग अधिकारी पद पर आवेदन कर अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आरक्षण मांगा था।