राजस्थान की वोटर लिस्ट में बड़ा अंतर, SIR सूची की तुलना में SSR ड्राफ्ट में 11 लाख अधिक मतदाता

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान की नवीनतम ड्राफ्ट मतदाता सूची को गुरुवार को विशेष सारांश पुनरीक्षण (SSR) 2027 के तहत प्रकाशित किया गया है। इस सूची ने आंकड़ों को लेकर एक नई उलझन पैदा कर दी है। इसमें लगभग 5.26 करोड़ मतदाता दर्ज हैं जो फरवरी में प्रकाशित विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की अंतिम सूची के 5.15 करोड़ मतदाताओं की तुलना में लगभग 11 लाख अधिक हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन यह संख्या राज्य चुनाव आयोग (SEC) की अंतिम मतदाता सूची के आधिकारिक आंकड़े से काफी कम है, जिसमें अक्टूबर की शुरुआत में 5.45 करोड़ मतदाता थे। इस तरह एक साल से भी कम समय में राजस्थान में मतदाताओं की तीन अलग-अलग संख्याएं सामने आई हैं। अंतिम एसआईआर सूची में 5.15 करोड़, एसईसी सूची में 5.45 करोड़ और अब चुनाव आयोग से जुड़ी एसएसआर ड्राफ्ट सूची में 5.26 करोड़।

मतदाता सूचियों में इतना बड़ा अंतर ताजा आंकड़े इन दोनों के बीच हैं, लेकिन इससे मुख्य सवाल का जवाब नहीं मिलता कि एक ही राज्य के आधिकारिक मतदाता सूचियों में इतना बड़ा अंतर क्यों है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के अनुसार, एसएसआर ड्राफ्ट में 2,75,24,780 पुरुष मतदाता, 2,51,42,052 महिला मतदाता और 584 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं।

इस संशोधन के लिए पात्रता की तारीख 1 जनवरी, 2027 है। चुनाव आयोग ने 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी, 2027 को प्रकाशित की जाएगी। एसआईआर और एसएसआर के बीच अंतर इन आंकड़ों को समझने के लिए एसआईआर और एसएसआर के बीच का अंतर जानना जरूरी है। एसआईआर सत्यापन की एक अधिक गहन प्रक्रिया है, जिसमें बूथ-स्तरीय अधिकारी घर-घर जाकर लोगों की गिनती करते हैं। मौजूदा मतदाताओं को पहले से भरे हुए फॉर्म दिए जाते हैं, जिन्हें उन्हें जमा करना होता है ताकि संशोधित मतदाता सूची में उनके नाम शामिल किए जा सकें।

एसएसआर की शुरुआत पिछली बार प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची से होती है। इसमें मौजूदा मतदाताओं के नाम आमतौर पर वैसे ही बने रहते हैं। उन्हें अपना नाम सूची में बनाए रखने के लिए दोबारा अपनी पात्रता साबित करने की जरूरत नहीं होती।

इस कवायद का उद्देश्य नामों को जोड़ने, हटाने और उनमें सुधार करके मतदाता सूची को अपडेट करना है। जनवरी तक मतदाता सूची में बदलाव के लिए आवेदन किया जा सकता है। प्रक्रिया में इस अंतर के कारण ही ड्राफ्ट मतदाता सूची और अंतिम मतदाता सूची में फर्क हो सकता है। लेकिन बड़ी समस्या यह है कि आधिकारिक आंकड़ों में ही भारी अंतर देखने को मिलता है।