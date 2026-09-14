राजस्थान निकाय चुनाव: BJP 10 नगर निगमों में से 8 पर आगे; कांग्रेस ने वसुंधरा राजे के गढ़ में हासिल की बड़ी जीत

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान नगर निकाय चुनाव में भाजपा की भारी जीत हुई है। शहरी स्थानीय निकाय की जिन 309 सीटों के नतीजे घोषित किए गए हैं उनमें से भाजपा ने 163 सीटें, कांग्रेस ने 103 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 43 सीटें जीती हैं।

इस चुनाव में 38,889 उम्मीदवार मैदान में थे। 10 नगर निगमों, 47 नगर परिषदों और 252 नगर पालिकाओं में गवर्निंग बोर्ड बनाने का रास्ता साफ हो गया है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हुई। 10 नगर निगमों में से 8 पर बीजेपी आगे भाजपा राज्य के 10 नगर निगमों में से आठ में आगे चल रही है। 47 नगर परिषदों में से अब तक 27 के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिनमें से भाजपा ने 15 पर जीत हासिल की है।

भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवार कई नगर बोर्ड क्षेत्रों में भी आगे हैं। सत्ताधारी पार्टी अभी 200 से ज्दाया शहरी निकायों में आगे चल रही है। भाजपा का यह शानदार प्रदर्शन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जबरदस्त प्रचार अभियान का नतीजा है, जिन्होंने चुनाव से पहले 10 शहरों में रोड शो किए थे। इन नतीजों को राज्य में भाजपा सरकार के लिए एक मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है।

स्थानीय निकायों के हिसाब से स्थिति नगर परिषद (47): भाजपा 15 में, कांग्रेस 15 में और अन्य 5 में आगे हैं, जबकि 2 में किसी को बहुमत नहीं मिला है। 10 के नतीजों का इंतजार है। नगर पालिकाएं (252): भाजपा 76 में, कांग्रेस 49 में और अन्य 11 में आगे हैं, जबकि 13 में किसी को बहुमत नहीं मिला है। 103 के नतीजों का इंतजार है। अजमेर नगर निगम: भाजपा ने 9 वार्ड जीते, कांग्रेस को 6 मिले राजस्थान के निकाय चुनावों में वोटों की गिनती जारी है। इस बीच अजमेर नगर निगम में भाजपा ने नौ वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस ने छह वार्डों में जीत हासिल की है।

भीलवाड़ा नगर निगम: भाजपा ने 10 वार्ड जीते भाजपा ने भीलवाड़ा नगर निगम में 10 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस ने दो वार्डों में जीत हासिल की है। जयपुर नगर निगम: भाजपा ने 17 वार्ड जीते जयपुर नगर निगम में भाजपा ने 17 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस ने छह वार्डों में जीत हासिल की है। झालावाड़ नगर परिषद: कांग्रेस ने वसुंधरा राजे के गढ़ में बड़ी जीत हासिल की कांग्रेस ने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गढ़, झालावाड़ नगर परिषद में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है और 45 में से 29 वार्डों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी ने 13 वार्ड जीते, जबकि दो निर्दलीय और एक आप उम्मीदवार भी विजयी रहे।

दो चरणों में हुए थे चुनाव चुनाव 9 और 11 सितंबर को दो चरणों में हुए और पूरे राज्य में वोटों की गिनती एक साथ की गई। दोनों चरणों में कुल 73.56 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो पिछले शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के मतदान प्रतिशत से तीन प्रतिशत से भी ज्यादा है। इन चुनावों में प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के साथ-साथ बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल थे।

किस पार्टी के कितने उम्मीदवार बीजेपी ने 9,290 उम्मीदवार उतारे, जबकि कांग्रेस ने 9,027 उम्मीदवार खड़े किए। निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 18,732 थी। मैदान में मौजूद अन्य पार्टियों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के 948, आम आदमी पार्टी (आप) के 311, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के 298, सीपीआई (एम) के 185 और भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के 98 उम्मीदवार शामिल थे।

बीजेपी और कांग्रेस के लिए नतीजे क्यों अहम हैं? यह मुकाबला मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के लिए खास तौर पर अहम है। 2023 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने के बाद पार्टी शहरी राजस्थान में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है।