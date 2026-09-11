राजस्थान निकाय चुनाव: वोट डालने पहुंचे अशोक गहलोत के पोलिंग स्टाफ ने छुए पैर, BJP चुनाव आयोग पहुंची
राजस्थान निकाय चुनाव के दौरान जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैर छूने वाले पोलिंग स्टाफ पर विवाद खड़ा हो गया है।
HighLights
जोधपुर में अशोक गहलोत के पैर छूने पर पोलिंग स्टाफ विवाद।
भाजपा ने निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए शिकायत दर्ज कराई।
चुनाव अधिकारियों से मामले की जांच और उचित कार्रवाई की मांग।
डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग आज चल रही है। इस दौरान जोधपुर के एक वोटिंग बूथ पर विवाद खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि यहां पोलिंग स्टाफ के एक सदस्य ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैर छुए।
गहलोत वार्ड नंबर 82 में अपना वोट डालने के लिए महामंदिर स्थित वर्धमान जैन स्कूल पहुंचे थे, तभी एक पोलिंग स्टाफ ने उनके पैर छुए। बाद में इस घटना का एक वीडियो सामने आया, जिससे पोलिंग स्टाफ के व्यवहार को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया
BJP ने दर्ज कराई शिकायत
BJP ने इस घटना पर आपत्ति जताई है और पोलिंग स्टाफ की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी राजस्थान लीगल सेल के राज्य संयोजक सौरभ सारस्वत ने जोधपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी और राज्य निर्वाचन आयोग को शिकायत सौंपकर संबंधित पोलिंग स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
BJP का तर्क है कि चुनाव अधिकारियों और पोलिंग कर्मियों से चुनाव ड्यूटी के दौरान राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखने की उम्मीद की जाती है।
BJP ने कहा कि इस घटना से मतदाताओं के मन में मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर संदेह पैदा हो सकता है। पार्टी ने मांग की है कि अधिकारी मामले की जांच करें और यदि किसी चुनाव नियम का उल्लंघन हुआ है तो उचित कार्रवाई करें।
BJP ने कहा कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करने से मनाही है, जबकि सरकार और चुनाव तंत्र से निष्पक्ष रहने की उम्मीद की जाती है।
हालांकि, क्या गहलोत के पैर छूने का पोलिंग कर्मचारी का कृत्य लागू चुनाव नियमों का वास्तविक उल्लंघन है, यह घटना और जिन परिस्थितियों में यह हुई, उनकी जांच के बाद सक्षम चुनाव अधिकारियों द्वारा तय किया जाएगा।
राजस्थान निकाय चुनाव दो चरणों में हो रहा है। पहले चरण का मतदान 9 सितंबर को हुआ था। वहीं आज दूसरे और अंतिम चरण का मतदान जारी है।
(समाचार एजेंसी आइएएनएस के इनपुट के साथ)
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