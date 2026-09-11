राजस्थान निकाय चुनाव: वोट डालने पहुंचे अशोक गहलोत के पोलिंग स्टाफ ने छुए पैर, BJP चुनाव आयोग पहुंची

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग आज चल रही है। इस दौरान जोधपुर के एक वोटिंग बूथ पर विवाद खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि यहां पोलिंग स्टाफ के एक सदस्य ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैर छुए।

गहलोत वार्ड नंबर 82 में अपना वोट डालने के लिए महामंदिर स्थित वर्धमान जैन स्कूल पहुंचे थे, तभी एक पोलिंग स्टाफ ने उनके पैर छुए। बाद में इस घटना का एक वीडियो सामने आया, जिससे पोलिंग स्टाफ के व्यवहार को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया

BJP ने दर्ज कराई शिकायत BJP ने इस घटना पर आपत्ति जताई है और पोलिंग स्टाफ की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी राजस्थान लीगल सेल के राज्य संयोजक सौरभ सारस्वत ने जोधपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी और राज्य निर्वाचन आयोग को शिकायत सौंपकर संबंधित पोलिंग स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।