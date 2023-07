राजस्थान के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को अपने ही सरकार के खिलाफ बोलना पड़ा महंगा, सीएम गहलोत ने किया बर्खास्त

जागरण संवाददाता,जयपुर। महिला सुरक्षा के मुददे को लेकर शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में हंगामा हुआ। कांग्रेस के विधायकों ने मणिपुर में महिलाओं को उपद्रवी भीड़ के निर्वस्त्र कर घुमाने की घटना का विरोध किया। कांग्रेस के विधायकों ने हाथों में तख्तियां लहराते हुए घटना पर विरोध जताया । इस पर अशोक गहलोत सरकार में ग्रामीण विकास राज्यमंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने अपनी ही सरकार को घेरा ।

गुढ़ा ने कहा कि राजस्थान में इस बात में सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में विफल हो गए हैं। राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं,ऐसे में हमें मणिपुर के स्थान पर अपने गिरेबां में झांकना चाहिए। गुढ़ा के इतना कहने पर प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा,सरकार संविधान के अनुच्छेद 164(2) के तहत सामूहिक जिम्मेदारी से चलती है।

हमारे संविधान में लिखा है कि सरकार का एक मंत्री बोलता है तो इसका मतलब पूरी सरकार बोल रही है। मंत्री ने अपनी ही सरकार की कलाई खोल दी,मैं उनको बधाई दूंगा। लेकिन यह शर्मनाक बात है।

इसी बीच शुक्रवार शाम को खबर सामने आई कि राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा को अशोक गहलोत सरकार से बर्खास्त कर दिया गया है। राजस्थान राजभवन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, राजस्थान के राज्यपाल ने राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा को बर्खास्त करने की सीएम अशोक गहलोत की सिफारिश को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है।

Rajasthan Governor has accepted with immediate effect the recommendation of CM Ashok Gehlot to sack state minister Rajendra Singh Gudha, says Raj Bhawan.

