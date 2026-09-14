BJP उम्मीदवार को मिला सिर्फ 1 वोट, राजस्थान निकाय चुनाव रिजल्ट की सबसे गजब कहानी

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के शहरी निकाय चुनावों में बीजेपी उम्मीदवार कैलाशचंद चर्चा का विषय बन गए, जब नतीजों के बाद पता चला कि जिस वार्ड से उन्होंने चुनाव लड़ा था, वहां उन्हें सिर्फ एक वोट मिला। कैलाशचंद ने डीडवाना-कुचामन जिले की परबतसर नगरपालिका के वार्ड 13 से चुनाव लड़ा था।

राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार, कांग्रेस उम्मीदवार हीना खानम ने 376 वाटों के साथ यह वार्ड जीता, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार राशिद खान 195 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। कैलाशचंद को मिला सिर्फ एक वोट कैलाशचंद ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि वह वार्ड 12 के वोटर हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पास के र्ड 13 से मैदान में उतारा था। जिस कारण मुझे सिर्फ एक वोट मिला है।