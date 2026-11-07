राजस्थान में इंसानियत शर्मसार... कलयुगी माता-पिता ही करवा रहे थे छह नाबालिग बेटियों का यौन शोषण, पांच गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में झालावाड़ जिले में 12 से 17 वर्ष तक की छह नाबालिग लड़कियों से उनके माता-पिता ही दलालों के माध्यम से पैसे लेकर यौन शोषण करवा रहे थे।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस की 15 टीमों में शामिल 100 से अधिक पुलिसकर्मियों ने शुक्रवार को छापा मारकर माता-पिता और दलालों सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक अमित बुढानिया ने बताया कि पुलिस ने छह नाबालिग लड़कियों को मुक्त करवा कर बालिका गृह भेजा है।

चिकित्सा जांच में पांच नाबालिग लड़कियों के साथ कई बार यौन शोषण किए जाने की पुष्टि हुई है। जांच के दौरान दो नाबालिगों में यौन संचारित संक्रमण पाए गए। यह संक्रमण मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है।