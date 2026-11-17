डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के दूदू में एक कार और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में दो बहनों और उनके चचेरे भाई समेत तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में बाइक सवार एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।

यह हादसा दूदू-मालपुरा स्टेट हाईवे पर मंगलवारा और सेवा गांवों के बीच हुआ। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे यह घटना तब हुई जब खुडियाला गांव के चार लोग बाइक से मूंगीथाला गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। वे शादी की एक पारंपरिक रस्म मायरा में हिस्सा लेने जा रहे थे, तभी सामने से आ रही एक कार से उनकी बाइक टकरा गई।

दूदू पुलिस स्टेशन के एसएचओ संजय प्रसाद मीणा के अनुसार, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर सवार चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे की सूचना मिलने पर दूदू पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, डॉक्टरों में उनमें से तीन को मृत घोषित कर दिया।

घायल को जयपुर किया रेफर मृतकों की पहचान देशराज (23), ललिता (19) और किस्मत (18) के रूप में हुई है। वहीं 24 वर्षीय सिलोचना गंभीर रूप से घायल हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद, उसे बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है।