नागौर: घर पर नोटबुक भूल गया 5वीं क्लास का छात्र तो शिक्षक ने बेरहमी से पीटा, FIR दर्ज

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के नागौर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शिक्षक के खिलाफ 5वीं क्लास के छात्र को बेरहमी से पीटने का आरोप है।

पुलिस ने बताया कि शिक्षक पर आरोप है कि उसने छात्र को छड़ी से बेहरमी से सिर्फ इसलिए पीटा, क्योंकि वह अपनी नोटबुक घर पर भूल आया था। शिक्षक ने छात्र को यह बात किसी को न बताने की धमकी भी दी थी।

शिक्षक के खिलाफ दर्ज FIR राजस्थान के नागौर जिले के स्वामी विवेकानंद स्कूल की यह घटना 26 सितंबर की दोपहर की है। छात्र के पिता गोर्धन राम प्रजापत ने शिकायत में कहा कि उनका बेटा स्कूल जाते समय गलती से अपनी नोटबुक घर पर ही भूल गया था।

पिता की शिकायत के मुताबिक, जब टीचर जगदीश भोरा ने नोटबुक दिखाने को कहा, तो छात्र ने बताया कि वह उसे घर पर भूल गया है। टीचर को गुस्सा आ गया, उन्होंने बच्चे पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और उसे लकड़ी की छड़ी से कई बार पीटा।