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राजस्थान: भीलवाड़ा-कोटा नेशनल हाईवे पर हादसा, कार और बाइक की टक्कर में तीन लोगों की मौत

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Published: Sat, 19 Sep 2026 03:44 PM (IST)

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में भीलवाड़ा-कोटा नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

भीलवाड़ा-कोटा नेशनल हाईवे पर हादसा (प्रतीकात्मक फोटो)

भीलवाड़ा-कोटा नेशनल हाईवे पर हादसा (प्रतीकात्मक फोटो)

HighLights

  1. भीलवाड़ा-कोटा हाईवे पर कार-बाइक की जोरदार टक्कर हुई।

  2. हादसे में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत।

  3. पुलिस ने कार जब्त कर फरार चालक की तलाश कर रही है।

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में भीलवाड़ा-कोटा नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई।

पुलिस ने शनिवार को बताया कि यह हादसा शुक्रवार को नयागांव के पास हुआ। SHO जय सुल्तान सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान भगवान बगड़िया (67), उनकी पत्नी देऊ बगड़िया (53) और उनके बेटे रतन बगड़िया (24) के तौर पर हुई है।

भीलवाड़ा-कोटा नेशनल हाईवे पर हादसा

पुलिस के मुताबिक, बाइक सवार तीनों लोग मंडलगढ़ की ओर जा रहे थे, तभी उनकी मोटरसाइकिल दिल्ली नंबर प्लेट वाली कार से टकरा गई।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल पर सवार तीनों लोग कार की विंडस्क्रीन पर जा गिरे और उनके सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं।

पुलिस ने बताया कि तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक गाड़ी छोड़कर मौके से भाग गया।

पुलिस ने कार जब्त कर ली है और चालक की तलाश शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि शवों को बिगोद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की मोर्चरी में ले जाया गया।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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