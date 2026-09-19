राजस्थान: भीलवाड़ा-कोटा नेशनल हाईवे पर हादसा, कार और बाइक की टक्कर में तीन लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में भीलवाड़ा-कोटा नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई।

पुलिस ने शनिवार को बताया कि यह हादसा शुक्रवार को नयागांव के पास हुआ। SHO जय सुल्तान सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान भगवान बगड़िया (67), उनकी पत्नी देऊ बगड़िया (53) और उनके बेटे रतन बगड़िया (24) के तौर पर हुई है।