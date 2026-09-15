राजस्थान निकाय चुनाव: बारां में बीजेपी-कांग्रेस को झटका, AAP ने 31 सीटें जीतकर हासिल किया बहुमत

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान में बारां नगर परिषद चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) ने बड़ी जीत हासिल की है। AAP ने यहां 60 में से 31 सीटें जीतकर नगर निकाय चुनाव में बहुमत हासिल किया है।

बारां नगर परिषद चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को पछाड़ दिया। इस चुनाव में कांग्रेस 18 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। वहीं बीजेपी ने 9 सीटें हासिल कीं।

बारां में AAP की बड़ी जीत

आम आदमी पार्टी ने शुरुआत में दावा किया था वो 60 में से 32 सीटें जीती हैं, लेकिन अंतिम नतीजे सामने आने के बाद स्थिति साफ हो गई और AAP के खाते में 31 सीटें गईं।

पार्टी ने बारां में अपने प्रदर्शन को अरविंद केजरीवाल के एजेंडे और विकास मॉडल की बढ़ती स्वीकार्यता का संकेत बताया है। पार्टी इन निकाय चुनावों से उन राज्यों में भी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही, जहां वो सत्ता में नहीं है।

आम आदमी पार्टी राजस्थान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बारां में जीत हासिल करने के बाद लिखा गया, 'देश के प्रमुख अखबारों में AAP के मॉडल की गूंज। बारां नगर परिषद की 60 में से 31 सीटों पर जीत के साथ आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है।'