राजस्थान के निकाय चुनाव में बड़े उलटफेर, कहीं एक वोट- तो कहीं शून्य वोट ने चौंकाया

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के नगरीय निकाय चुनाव परिणामों में कई शहरों में राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। जयपुर में पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल की हार ने भाजपा के मेयर पद के समीकरणों को प्रभावित किया, जबकि अजमेर में 36 साल से सत्ता में रही भाजपा बहुमत से दूर रह गई।

भरतपुर में निर्दलीयों ने दोनों प्रमुख दलों को पीछे छोड़ दिया। झालावाड़ में कांग्रेस ने 45 में से 29 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, वहीं बाड़मेर में भाजपा ने 15 साल बाद वापसी की। कुछ वार्डों में एक और शून्य वोट के नतीजों ने भी चुनाव को खास बना दिया।

जयपुर : पूर्व महापौर की हार से भाजपा के मेयर समीकरण बदले — 150 वार्डों में अब तक 132 परिणाम घोषित हुए हैं। भाजपा 69, कांग्रेस 49 और निर्दलीय 14 सीटों पर जीते। कांग्रेस छोड़ भाजपा में आईं पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल की हार महत्वपूर्ण रही।

अजमेर : 41 के बहुमत आंकड़े से भाजपा नौ सीट दूर — 80 वार्डों में कांग्रेस 37, भाजपा 32 और निर्दलीय 11 सीटों पर जीते। बोर्ड गठन में निर्दलीयों की भूमिका निर्णायक रहेगी।

झालावाड़ : 29 सीटों के साथ कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत — 45 वार्डों में कांग्रेस 29, भाजपा 13, निर्दलीय दो और आप एक सीट पर रही।

भरतपुर : 36 सीट जीतकर निर्दलीय सबसे आगे — 65 वार्डों में निर्दलीयों ने 36 सीटें जीतीं। भाजपा 20 और कांग्रेस सात सीटों पर रही।

बाड़मेर : 29 सीटों के साथ भाजपा की 15 साल बाद वापसी — 55 वार्डों में भाजपा ने 29 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया।

बारां : 31 सीटों के साथ आप ने किया बड़ा उलटफेर — 60 वार्डों में आप 31, कांग्रेस 18 और भाजपा नौ सीटों पर रही।

नदबई : महज एक वोट से निर्दलीय उम्मीदवार की जीत — वार्ड 6 में जगदीश प्रसाद ने भाजपा के रामशरण को 151-150 से हराया। मतदान के अगले दिन जगदीश की मां का निधन हो गया।

परबतसर : भाजपा प्रत्याशी को मिला सिर्फ एक वोट — वार्ड 13 में भाजपा के कैलाशचंद को एक वोट मिला, जबकि कांग्रेस की हिना खानम 376 वोट लेकर जीतीं।

रियांबड़ी : कांग्रेस प्रत्याशी के खाते में भी सिर्फ एक वोट — वार्ड 15 में मजीद मोहम्मद को एक वोट मिला, जबकि भाजपा के सुनील कुमार चौहान विजयी रहे।

सिंधड़ी : आरएलपी प्रत्याशी को एक भी वोट नहीं मिला — वार्ड 3 में ओमप्रकाश को शून्य वोट मिले। कांग्रेस के भंवराराम 133 वोट लेकर जीते। ओमप्रकाश ने गड़बड़ी का आरोप लगाया।