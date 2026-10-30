राजस्थान: एसीएस शिखर अग्रवाल ने जिस कंपनी से खरीदे थे 40 विला, उसी को मिला 115 करोड़ का विशेष पैकेज

जागरण संवाददाता, जयपुर। निजी कंपनी से 40 विला व काटेज खरीदने और फिर उन्हें उसी कंपनी को लीज पर देने के मामले में विवादों में आए राजस्थान में अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) शिखर अग्रवाल के मामले में एक नया तथ्य सामने आया है।

आरोप है कि उद्योग और निवेश विभाग में तैनात रहते हुए शिखर अग्रवाल ने अलवर जिले में गोयल फैशंस कंपनी के अनंता रिसोर्ट में 40 विला खरीदे थे। जिसका पंजीयन 27 मार्च 2026 को हुआ। इसी दिन राज्य सरकार के वित्त विभाग ने गोयल फैशंस कंपनी को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना -2019 (रिप्स) के तहत 115 करोड़ का विशेष पैकेज दिया था।

पैकेज में 10 वर्ष तक राज्य कर में 75 प्रतिशत सब्सिड़ी और विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत छूट शामिल थी। पैकेज को निवेश बोर्ड की बैठक में मंजूरी दी गई थी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की थी। बैठक में गोयल फैशंस कंपनी सहित दस अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को विशेष पैकेज देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। शिखर इस दौरान उद्योग एवं निवेश विभाग का प्रभार संभाल रहे थे। उधर कांग्रेस ने शिखर से जुड़े मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से करवाने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि शिखर को एपीओ (पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा) करने से काम नहीं चलेगा। इस मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सीएम पर आरोप लग रहे हैं। सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिखर को विला देने वाली कंपनी को छूट दी गई। इन आरोपों को कोई झूठा साबित नहीं कर सकता है। शिखर के कार्यकाल में जो फैसले हुए उनकी भी जांच होनी चाहिए।