Rain In Rajasthan: राजस्थान में भारी के कारण 16 ट्रेनें रद, नाले में बहने से एक बच्चे की मौत

राजस्थान में बारिश का दौर लगातार जारी

जागरण संवाददाता,जयपुर: राजस्थान में बारिश का दौर लगातार पांचवे दिन भी जारी रहा। अधिकांश जिलों में रविवार रात से सोमवार तक रुक-रुक कर तेज बारिश हुई है। बारिश के कारण विभिन्न मार्गों पर चलने वाली 16 ट्रेन रद्द कर दी गई है। जालौर व सिरोही जिलों में आगामी आदेश तक स्कूल बंद किए गए हैं। वहीं जयपुर में सोमवार सुबह तेज बारिश के बीच छह साल के बच्चे की नाले में बहने से मौत हो गई। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल और अजमेर के सरकारी अस्पताल के कई वार्डों में पानी भर गया। वहीं मरीजों के पलंग के नीचे पानी भर गया, काफी मशक्कत के बाद पानी बाहर निकाला जा सका। सीकर और अजमेर में रेलवे स्टेशन पर पटरी पानी में डूब गई।उधर राज्य कृषि आयोग के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री महादेव सिंह खंडेला के विवादित बोल सामने आए हैं। पिछले दिनों सीकर में एक युवक की नाले में गिरने से हुई मौत पर खंडेला ने कहा,मरते रहते हैं। ऐसे तो लोग प्रतिदिन तालाब व नदियों में गिरते रहते हैँ।

