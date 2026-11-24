डिजिटल डेस्क, अजमेर। राजस्थान के अजमेर जिले में चल रहे विश्व प्रसिद्ध पुष्कर पशु मेला 2026 में इस बार बड़े और भारी-भरकम पशुओं के बीच एक बेहद नहीं नन्ही भैंस सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

महाराष्ट्र के ठाणे से आई इस भैंस का नाम 'पिंकी' है, जिसकी ऊंचाई महज 2 फीट और उम्र करीब 5 साल है। अपनी अनोखी और छोटी कद-काठी की वजह से पिंकी ने मेले में अलग ही रौनक पैदा कर दी है।

एक हजार किलोमीटर का सफर पिंकी के मालिक सोहिल शकील पिंकी को करीब 1,100 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके पुष्कर मेले में लेकर आए हैं। मेले में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटक, पशुपालक और बच्चे पिंकी को देखकर हैरान रह जाते हैं।

सामान्य भैंसों के मुकाबले उसका आकार इतना छोटा है कि पहली नजर में लोगों को यकीन ही नहीं होता। यही वजह है कि लोग उसकी ऊंचाई जानने के बाद दोबारा उसके पास पहुंच रहे हैं और उसके साथ जमकर सेल्फी ले रहे हैं।

वहीं पिंकी की कीमत की बात की जाए तो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में पिंकी की कीमत 20 लाख से एक करोड़ के बीच बताई गई है। लेकिन मालिक ने अभी तक कीमत को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है।

क्यों पिंकी की हाइट है 2 फीट? पशुपालक सोहिल ने बताया कि पिंकी का छोटा कद किसी खास नस्ल की वजह से नहीं, बल्कि प्राकृतिक और जन्मजात है। पांच साल की होने के बावजूद उसका शारीरिक विकास सामान्य भैंसों की तरह नहीं हुआ। सोहिल के अनुसार, पिंकी की मां की ऊंचाई भी करीब 3 फीट थी, जो रोजाना लगभग 2 लीटर दूध देती थी, जबकि पिंकी का अभी तक ब्याही (बच्चा नहीं होना) नहीं है।

मालिक का बड़ा दावा सोहिल का दावा है कि पिंका दुनिया की सबसे छोटी भैंस है और इससे छोटी भैंस कहीं और नहीं है। हालांकि, अभी तक इस दावे की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था से आधिकारिक पुष्टि की जानकारी सामने नहीं आई है। इसके बावजूद अपने अनोखे आकार के चलते पिंकी पहले भी कई रिकॉर्ड बना चुकी थी और उस समय सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई थी।