राजस्थान में गर्भवती महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे की मौत

डिजिटल डेस्क, दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में एक नाबालिग गर्भवती लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। यह मामला तब सामने आया जब वह प्रसव के लिए अस्पताल पहुंची।

पुलिस के अनुसार, यह घटना कोलवा थाना क्षेत्र में हुई। 16 साल की एक लड़की गर्भवती पाई गई और बाद में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। हालांकि प्रसव के तुरंत बाद बच्चे की मौत हो गई।

पीड़ित की हालत स्थिर

दौसा के पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए नाबालिग का बयान दर्ज कर लिया गया है और एक मामला भी दर्ज किया गया है। आगे की जांच के लिए एक पुलिस उपाधीक्षक (DSP) को नियुक्त किया गया है। नाबालिग का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है और वह अस्पताल में भर्ती है।

हिरासत में संदिग्ध व्यक्ति शुरुआती जांच में पीड़िता के बयान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। पता चला है कि एक पुरुष मित्र उसे बाइक से घर से अस्पताल ले गया था। एसपी ने बताया कि एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।