उदयपुर: वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर थाईलैंड मूल की 3 महिलाएं डिटेन

जागरण संवाददाता, उदयपुर। शहर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में बिना वैध दस्तावेजों के रह रही थाईलैंड मूल की तीन महिलाओं को पुलिस और सीआईडी विशेष शाखा की संयुक्त टीम ने डिटेन किया है।

पुलिस के अनुसार, महिलाओं के पासपोर्ट और वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी थी। एक महिला को पहले भी भारत से डिपोर्ट किया जा चुका था। पुलिस अब महिलाओं के निष्कासन की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर रही है।

गुप्त सूचना पर होटल में कार्रवाई

पुलिस के अनुसार 19 अक्टूबर को सीआईडी की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट को होटल सिटी प्राइड में विदेशी महिलाओं के संदिग्ध रूप से ठहरने की सूचना मिली थी। संयुक्त टीम ने होटल के कमरों की तलाशी ली। जांच में विजिटर रजिस्टर में महिलाओं के ठहरने की प्रविष्टि नहीं मिली। होटल संचालक ने पूछताछ में महिलाओं से स्पा का काम करवाने की बात कही।