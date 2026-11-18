जागरण संवाददाता, जयपुर। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के श्रीगंगानगर और पंजाब के जिलों में लोगों के बीच रिश्तेदारी, भाषा की समानता और खुली सीमाओं का फायदा उठाकर अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय तस्करों ने मादक पदार्थों एवं हथियारों की तस्करी का नेटवर्क तैयार किया है।

सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की जांच में सामने आया है कि पिछले एक वर्ष में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई खेप राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में गिराई गई। इसके बाद स्थानीय संपर्कों तथा रिश्तेदारों की मदद से पंजाब पहुंचाई गई।

राजस्थान पुलिस और जांच एजेंसियों के अनुसार, पाकिस्तान से सटी पंजाब सीमा पर सख्ती के बाद राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में तस्करी की गतिविधियां बढ़ी है। कई मामलों में पंजाब के तस्करों की भूमिका सामने आई है, जिनके पाकिस्तानी तस्करों से पहले से संपर्क थे।

इस वर्ष जून में पाकिस्तान की ओर से श्रीगंगानगर के सीमावर्ती क्षेत्र में ड्रोन से गिराई गई 10.419 किलोग्राम हेरोइन लेने पहुंचे लुधियाना निवासी धर्मेंद्र सिंह और उसके सहयोगी जसविंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। अक्टूबर में रावला मंडी क्षेत्र में 7.75 किलो आरडीएक्स, दो पिस्टल और 650 कारतूस गिराए गए।

इस मामले में लखविंदर और सुखविंदर गिरफ्तार हुए, जबकि फिरोजपुर जिले के अलीका गांव का कुलवंत सिंह फरार है। इसी महीने रावला क्षेत्र में गिराई गई चार किलो हेरोइन के साथ फाजिल्का निवासी जसवंत सिंह और जसविंदर सिंह पकड़े गए।

बीकानेर के खाजूवाला में ड्रोन से गिराई गई दस किलो हेरोइन और 11 विदेशी हथियार लेने पहुंचे वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। वह खेप पंजाब पहुंचाने वाला था। अक्टूबर में सीमा पार से गिराई गई 10 किलो से अधिक हेरोइन के मामले में भी पंजाब के एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया।