जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में रेलवे ट्रैक पर हुए विस्फोट के मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को सौंपी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रकरण को आतंकवादी घटना मानते हुए जांच एनआइए को सौंपी है। अब एनआइए की टीम शुक्रवार तक श्रीगंगानगर पहुंचकर जांच शुरू करेगी।

एटीएस की अब तक की जांच में सामने आया कि विस्फोट के लिए आइईडी और हथियार जैसलमेर एवं पंजाब के गुरदासपुर की पाकिस्तान सीमा से ड्रोन के जरिये गिराए गए थे। इस मामले में गिरफ्तार महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह ने विस्फोटक रेलवे ट्रैक पर रखे थे।