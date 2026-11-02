राजस्थान: झुंझुनू में बिजली की चपेट में आने से आठ मजदूरों की मौत, सड़क बनाते वक्त हादसा

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के झुंझुनूं जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। उदयपुरवाटी तहसील के छापोली गांव में सोमवार को सड़क निर्माण कार्य के दौरान करंट लगने से 8 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए।

उदयपुरवाटी एसएचओ रामपाल ने बताया कि सड़क निर्माण के दौरान बजरी मिलाने के काम में आने वाली एक मशीन ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली की लाइन के संपर्क में आ गई। हाईटेंशन लाइन के छूते ही पूरी मशीन में करंट दौड़ गया, जिससे वहां काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए।