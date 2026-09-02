जयपुर में कांग्रस नेता की SUV से भिड़ी Thar, फिर ई-रिक्शा को मारी टक्कर; हादसे में तीन लोग घायल

डिजिटल डेस्क, जयपुर। जयपुर की सड़क पर तेजी से जा रही एक Thar एक चौराहे पर कांग्रेस नेता की SUV से टकरा गई। फिर इस थार की टक्कर एक ई-रिक्शा से हुई और बाद में ये गाड़ी पलट गई।

जयपुर में मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के नीचे हुए इस हादसे में ई-रिक्शा में सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

Thar ने कांग्रेस नेता की गाड़ी को मारी टक्कर

पुलिस ने बताया कि तेजी से जा रही थार गाड़ी मोड़ पर मुड़ते समय बेकाबू हो गई और फिर पलट गई। थार की टक्कर SUV 'Endeavour' से हुई, जो कांग्रेस नेता अशोक चांदना की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है।

पुलिस ने बताया SUV ट्रैफिक चौराहे से गुजर रही थी, तभी Thar ने उसे टक्कर मारी और फिर पास से गुजर रहे ई-रिक्शा से भी टकरा गई। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में सवार लोग और ड्राइवर मौके से भाग गए।

पुलिस ने बताया सड़क से क्षतिग्रस्त गाड़ियों को हटाने और ट्रैफिक को फिर से चालू करने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया। Thar और Endeavour को जब्त कर लिया गया है। पुलिस गायब ड्राइवरों की तलाश कर रही है और आस-पास के कैमरों के CCTV फुटेज की जांच कर रही है।