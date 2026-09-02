जॉब फेयर के बाद अब AI की बारी, पूर्णिया की बेटियां सीखेंगी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और डेटा साइंस

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के बाद अब पूर्णिया की बेटियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एआई कृत्रिम होशियारी प्रशिक्षण कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई है।

सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के सौजन्य से प्रस्तावित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अब तक सैकड़ों युवतियों ने पंजीयन कराया है।

कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की बेटियों को बदलती रोजगार व्यवस्था और डिजिटल अर्थव्यवस्था के अनुरूप आवश्यक तकनीकी कौशल उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने घर से भी आधुनिक कौशल सीखकर रोजगार, स्वरोजगार और फ्रीलांसिंग के अवसरों से जुड़ सकें।

सांसद की ओर से कहा गया है कि आज एआई केवल तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार, मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा विश्लेषण और कार्यालयी कार्यों सहित लगभग हर क्षेत्र में इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है।