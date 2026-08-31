पूर्णिया में ऐतिहासिक रोजगार मेला : 10 हजार युवाओं की जुटी भीड़, 7882 को मिले नियुक्ति पत्र; 32 को गल्फ देशों का ऑफर

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। पूर्णिया के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में रविवार को सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की विशेष पहल पर ऐतिहासिक 'भव्य रोजगार मेला-2026' का आयोजन किया गया। रोजगार की आस लेकर सीमांचल और कोसी क्षेत्र के पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, अररिया, मधेपुरा एवं सुपौल जिलों से 10 हजार से अधिक युवक व युवतियां मेले में पहुंचे। मेले में आई 50 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों ने विभिन्न पदों पर 7,882 युवाओं का चयन कर उन्हें नियुक्ति पत्र (ऑफर लेटर) सौंपे। चयनित अभ्यर्थियों में 40 प्रतिशत भागीदारी महिला अभ्यर्थियों की रही।

मेले में एशियन पेंट्स, ब्लू डार्ट, राइडर सिक्युरिटी सहित मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और आईटी क्षेत्र की 30 से अधिक बड़ी कंपनियों के 40 स्टॉल लगाए गए थे। सुबह 10 बजे से शुरू होने वाले मेले के लिए सुबह आठ बजे से ही स्टेडियम परिसर में भारी भीड़ उमड़ने लगी थी। लगभग 15 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने रोजगार के लिए अपना पूर्व पंजीकरण कराया था।

20 हजार से 70 हजार रुपये तक का मिला वेतन पैकेज रोजगार मेले में कंपनियों ने योग्यता के आधार पर 20 हजार रुपये से लेकर 70 हजार रुपये प्रतिमाह तक के वेतन पैकेज ऑफर किए। सुपौल निवासी आदित्य कुमार को सर्वाधिक 70 हजार रुपये का मासिक पैकेज मिला, जबकि पूर्णिया के नाका चौक निवासी पप्पू कुमार को 31 हजार रुपये प्रतिमाह की नौकरी मिली। इसके अलावा 32 युवाओं का चयन गल्फ (खाड़ी) देशों में रोजगार के लिए हुआ, जिन्हें सालाना 4 लाख रुपये तक का सीटीसी पैकेज दिया जा रहा है।

हर 6 माह में रोजगार मेला, 1 साल में 3 लाख युवाओं को जोड़ेंगे: सांसद उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सांसद पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया और सीमांचल के युवाओं में अद्भुत प्रतिभा और मेहनत का जज्बा है, आवश्यकता केवल उन्हें सही मंच और अवसर देने की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की 'रोजगारयुक्त भारत' की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 'हर हाथ रोजगार, पूर्णिया' का संकल्प लिया है।

सांसद ने घोषणा की कि अब पूर्णिया में प्रत्येक छह महीने पर इस तरह के रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने आगामी एक वर्ष के भीतर कोसी-सीमांचल के 3 लाख युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है।

बेटियों को AI ट्रेनिंग व मेधावियों को मिलेंगे लैपटॉप सांसद ने बताया कि 'प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया और जोहार पूर्णिया' संकल्प के तहत अब तक 25 हजार से अधिक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 1 करोड़ रुपये से अधिक की सीधी आर्थिक मदद दी जा चुकी है। रक्षाबंधन पर 25 परिवारों को करीब 22 लाख रुपये मूल्य की चप्पल बनाने की मशीनें उपलब्ध कराई गईं।