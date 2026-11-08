जयपुर: पुलिस ने जबरन कराया CRPF के सब इंस्पेक्टर का अंतिम संस्कार, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज

जागरण संवाददाता, जयपुर। जयपुर के चारणवास गांव में सीआरपीएफ के दिवंगत सब इंस्पेक्टर सुधीर स्वामी का अंतिम संस्कार शनिवार को पुलिस की मौजूदगी में कराया गया। पांच नवंबर को मिजोरम में ड्यूटी के दौरान उनका निधन हो गया था।

शुक्रवार को उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने उन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग उठाई। हालांकि, प्रशासन ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। इसके विरोध में ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया और अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया।