डिजिटल डेस्क, जयपुर। जयपुर की सड़कों, बाजारों और चौराहों पर रोजमर्रा के कामों से निकलने वाले आम नागरिकों की सुरक्षा और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।

शुक्रवार को जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, हुड़दंग मचाने और शांति भंग करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत एक ही दिन में 529 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

चारों जिलों में एक साथ चला अभियान

बता दें कि यह कार्रवाई किसी एक थाना या इलाके तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे जयपुर कमिश्नरेट के चारों जिलों में एक साथ अंजाम दी गई। शनिवार को जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने इस अभियान के आंकड़े साझा करते हुए बताया कि सबसे अधिक कार्रवाई जयपुर ईस्ट में हुई।