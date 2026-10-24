जयपुर: ओवरटेक के चक्कर में ट्रेलर से भिड़ी मिनी बस, नासिक के 3 श्रद्धालुओं की मौत और 25 घायल

डिजिटल डेस्क, जयपुर। जयपुर से लगभग 20-30 किमी दूर बगरू में नेशनल हाईवे-48 पर मिनी बस की टक्कर ट्रेलर से हो गई। इस हादसे में तीन श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं करीब 25 लोग घायल हैं।

बस खाटू श्याम से सालासर की ओर जा रही थी। बस में कुल 30 यात्री सवार थे। ये लोग नासिक के रहने वाले हैं। 7 लोगों को जयपुर के SMS अस्पताल रेफर किया गया है। मिनी बस की ट्रेलर से टक्कर मिनी बस और ट्रेलर की टक्कर के मामले में, जांच अधिकारी लालाराम ने बताया, 'रात करीब 2:00 बजे हमें पुलिस मित्र से सूचना मिली कि एक गंभीर हादसा हुआ है। मैंने तुरंत पेट्रोल यूनिट को अलर्ट किया और मौके पर पहुंचा।'

अधिकारी ने आगे बताया, 'वहां भारी ट्रैफिक जाम था, गाड़ियां क्षतिग्रस्त थीं और चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ था। मैंने तुरंत SHO (स्टेशन हाउस ऑफिसर) से संपर्क किया, जिन्होंने घायलों को उप-जिला अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम किया। भाग गया मिनी बस का ड्राइवर जांच अधिकारी लालाराम ने कहा, 'यह हादसा तब हुआ जब एक मिनी-बस ने दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की और उससे टकरा गई। ड्राइवर मौके पर नहीं मिला। यात्रियों ने बताया कि वह गाड़ी से कूदकर भाग गया था।'