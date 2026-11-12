पिता की हत्या का बदला लेने के लिए की गई थी जयपुर में हिस्ट्रीशीटर की हत्या, चार आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जयपुर। हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की हत्या के मामले में पुलिस ने गुरुवार को चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपित अनीश ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था।

पुलिस उपायुक्त प्रशांत किरण ने बताया कि वर्ष 2019 में शराब के ठेके पर आपसी रंजिश के चलते विजय ने कैलाश की हत्या कर दी थी। दोनों पहले साथ मिलकर अवैध कारोबार करते थे, लेकिन बाद में उनके बीच विवाद हो गया था। पिता की हत्या के बाद से ही अनीश विजय से बदला लेने की फिराक में था। वह पहले भी चार बार विजय पर हमला करवा चुका था।

पुलिस के मुताबिक, अनीश अपने साथियों के साथ पिछले दो दिनों से विजय की रेकी कर रहा था। बुधवार शाम विजय अपने घर से स्कॉर्पियो में निकला तो आरोपितों ने उसका पीछा किया। कुछ दूरी पर अनीश ने अपनी गाड़ी विजय की स्कॉर्पियो के आगे लगा दी। इसके बाद चारों ने कुल्हाड़ी और धारदार हथियारों से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में विजय की मौके पर ही मौत हो गई।